В Украине третий день подряд антирекорд по коронавирусу: 1847 новых случаев

14 августа, в Украине по сравнению с предыдущими сутками выявлено 1847 новых случаев коронавируса, 33 больных умерли, 633 – выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО

Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области области – 254. Также рекордное количество больных в Киеве – 232.

170 случаев зафиксировано прошедшие сутки в Черновицкой области, 166 – во Львовской области, 148 – на Прикарпатье. В Одесской области – 139 случаев.

Больше всего больных (6 человек) 14 августа умерли во Львовской области, 5 – в Одесской, по 4 – в Закарпатской и Харьковской. 3 человека умерли в Киевской области.

Еще по 2 смерти зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях. По 1 человеку стали жертвами коронавируса в Киеве, а также в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черниговской областях.

Как сообщали Українськi Новини, три города и 5 районов включили в "красную зону" эпидопасности распространения COVID-19.

С 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.