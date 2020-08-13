Минздрав обновил список "красной зоны". В каких городах и регионах усилят карантин

В то время, как Киев включили в "желтую зону" карантина, три города и пять районов попали в "красную зону" по решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Так, в "красную зону" карантина попали: Ивано-Франковская область - Городенковский и Косовский районы; Львовская область - Самбор; Одесская область - Беляевка; Ровенская область - Дубно, Костопольский и Ровенский районы; Черновицкая область - Кицманский район. В красной зоне нельзя: работать общественному транспорту; посещать учреждения образования; работать ТРЦ. Критерии для разделения регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Инфографика: Минздрав Как сообщали Українські Новини, с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.