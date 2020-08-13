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  • Минздрав обновил список "красной зоны". В каких городах и регионах усилят карантин
13 августа 2020, четверг, 20:44 283 Инфографика
Политика 2020-08-13T20:44:22+03:00
Українські Новини
Минздрав обновил список "красной зоны". В каких городах и регионах усилят карантин

Минздрав обновил список "красной зоны". В каких городах и регионах усилят карантин

Елена Новикова
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В то время, как Киев включили в "желтую зону" карантина, три города и пять районов попали в "красную зону" по решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, в "красную зону" карантина попали:

  • Ивано-Франковская область - Городенковский и Косовский районы;
  • Львовская область - Самбор;
  • Одесская область - Беляевка;
  • Ровенская область - Дубно, Костопольский и Ровенский районы;
  • Черновицкая область - Кицманский район.

В красной зоне нельзя:

  • работать общественному транспорту;
  • посещать учреждения образования;
  • работать ТРЦ.

Критерии для разделения регионов на Критерии для разделения регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Инфографика: Минздрав

 Как сообщали Українські Новини, с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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