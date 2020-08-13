Минздрав обновил список "красной зоны". В каких городах и регионах усилят карантин

В то время, как Киев включили в "желтую зону" карантина, три города и пять районов попали в "красную зону" по решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, в "красную зону" карантина попали:

Ивано-Франковская область - Городенковский и Косовский районы;

Львовская область - Самбор;

Одесская область - Беляевка;

Ровенская область - Дубно, Костопольский и Ровенский районы;

Черновицкая область - Кицманский район.

В красной зоне нельзя:

работать общественному транспорту;

посещать учреждения образования;

работать ТРЦ.

Критерии для разделения регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.