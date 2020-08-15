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15 августа 2020, суббота, 12:55 645
Общество 2020-08-15T14:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве рекордные 232 новых случая коронавируса

В Киеве рекордные 232 новых случая коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 14 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 232 человека до 10 392, умерших - на 1 до 151.

Об этом написал мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Друзья! Вирус, к сожалению не отступает. Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева. 16 из них - дети", - сказано в нем.

Среди заболевших 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины  от 18 до 93 лет, 6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет.

В том числе заболели 5 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 27 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей.

За сутки выздоровели 57 человек.

Всего коронавирус преодолели 3 373 жителя столицы.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки, один человек умер.

Тем временем, в Украине третий день подряд антирекорд по коронавирусу: 1847 новых случаев за сутки.

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