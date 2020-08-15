Официальный курс: как менялась гривна в течение недели

В начале недели Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,1658 1 доллар США 27,6486 1 швейцарский франк 30,2518 10 иен 2,6163 10 российский рубль 3,7553

Так, в конце недели курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 12 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 27,33 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,33-27,35 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,35-27,38 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,31-27,33 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,12% с 23,74 UAH/USD до 27,33 UAH/USD

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс покупки – понизился на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD.

А Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Кроме того, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.