подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 августа 2020, суббота, 08:00 39
Экономика 2020-08-15T08:00:01+03:00
Українські Новини
Официальный курс: как менялась гривна в течение недели

Официальный курс: как менялась гривна в течение недели

Ольга Фандорина
Курс гривны, Курс НБУ, курс доллара, курс гривны к доллару

В начале недели Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,1658
1 доллар США 27,6486
1 швейцарский франк 30,2518
10 иен 2,6163
10 российский рубль 3,7553

Так, в конце недели курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 12 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 27,33 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,33-27,35 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,35-27,38 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,31-27,33 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,12% с 23,74 UAH/USD до 27,33 UAH/USD

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс покупки – понизился на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD.

А Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 августа, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Кроме того, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

Больше новостей о: Курс гривны Курс НБУ курс доллара курс гривны к доллару

Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжае...
Межбанк в конце недели закрылся укреплением гривны...
Курс доллара и евро понизился в обменниках. Скольк...
НБУ укрепил гривну. Каким будет официальный курс н...
У Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси более взвешенного решения по боевикам Вагнера
МИД Украины возмущен обвинениями Беларуси в дестабилизации ситуации и вспомнил "вагнеровцев"
Новости
До окончания карантина осталось 17 дней. Какие ограничения действуют в Украине 08:26
Официальный курс: как менялась гривна в течение недели 08:00
Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка 07:00
Министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30 06:15
Почему нельзя с завтрашнего дня повысить пенсии в два раза. Советник Лазебной дал разъяснение 05:45
больше новостей
В случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен, — Марченко 13:43
Министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30 06:15
Ночью в Украине похолодает до осенних температур: погода на выходные 21:52
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
больше новостей
Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка 07:00
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ 13:18
Завтра в Киев отправится традиционная баржа с 300 тоннами арбузов из Николаева 17:57
больше новостей
Беларусь передала России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok