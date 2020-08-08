Официальный курс. Как укреплялась гривна в течении недели

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления. Официальный курс гривны к доллару UAH\/USD: 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 7-9 августа 10 августа 27,6798 27,7365 27,8225 27,7028 27,6793 27,6486 Официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 мая: Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 19,9236 944 AZN 1 азербайджанский манат 16,2209 975 BGN 1 болгарский лев 16,7172 933 BYN 1 белорусский рубль 11,2953 410 KRW 100 вона 2,3335 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5674 208 DKK 1 датская крона 4,3884 840 USD 1 доллар США 27,6486 978 EUR 1 Евро 32,6848 818 EGP 1 египетский фунт 1,7314 392 JPY 10 иена 2,6163 985 PLN 1 злотый 7,4187 356 INR 10 индийская рупия 3,6899 124 CAD 1 канадский доллар 20,716 191 HRK 1 куна 4,381 484 MXN 1 мексиканский песо 1,2309 498 MDL 1 молдавский лей 1,664 376 ILS 1 новый израильский шекель 8,1167 554 NZD 1 новозеландский доллар 18,3753 578 NOK 1 норвежская крона 3,0708 710 ZAR 1 ренд 1,5775 643 RUB 10 российский рубль 3,7553 946 RON 1 румынский лей 6,7548 360 IDR 1000 рупия 1,8899 682 SAR 1 саудовский риял 7,3724 702 SGD 1 сингапурский доллар 20,1653 960 XDR 1 СПЗ 39,0089 398 KZT 100 тенге 6,5883 949 TRY 1 турецкая лира 3,8407 348 HUF 100 форинт 9,4483 826 GBP 1 фунт стерлингов 36,1658 203 CZK 1 чешская крона 1,2439 752 SEK 1 шведская крона 3,1699 756 CHF 1 швейцарский франк 30,2518 156 CNY 1 юань женьминьби 3,9727 Как сообщали Українські Новини, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты. Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн\/доллар.