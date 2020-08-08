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08 августа 2020, суббота, 06:00 261
Финансы 2020-08-08T06:00:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс. Как укреплялась гривна в течении недели

Официальный курс. Как укреплялась гривна в течении недели

Кира Молчанова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Доллар, курс гривны за неделю
Гривна.
Гривна.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 7-9 августа 10 августа
27,6798 27,7365 27,8225 27,7028 27,6793 27,6486

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 мая:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 19,9236
944 AZN 1 азербайджанский манат 16,2209
975 BGN 1 болгарский лев 16,7172
933 BYN 1 белорусский рубль 11,2953
410 KRW 100 вона 2,3335
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5674
208 DKK 1 датская крона 4,3884
840 USD 1 доллар США 27,6486
978 EUR 1 Евро 32,6848
818 EGP 1 египетский фунт 1,7314
392 JPY 10 иена 2,6163
985 PLN 1 злотый 7,4187
356 INR 10 индийская рупия 3,6899
124 CAD 1 канадский доллар 20,716
191 HRK 1 куна 4,381
484 MXN 1 мексиканский песо 1,2309
498 MDL 1 молдавский лей 1,664
376 ILS 1 новый израильский шекель 8,1167
554 NZD 1 новозеландский доллар 18,3753
578 NOK 1 норвежская крона 3,0708
710 ZAR 1 ренд 1,5775
643 RUB 10 российский рубль 3,7553
946 RON 1 румынский лей 6,7548
360 IDR 1000 рупия 1,8899
682 SAR 1 саудовский риял 7,3724
702 SGD 1 сингапурский доллар 20,1653
960 XDR 1 СПЗ 39,0089
398 KZT 100 тенге 6,5883
949 TRY 1 турецкая лира 3,8407
348 HUF 100 форинт 9,4483
826 GBP 1 фунт стерлингов 36,1658
203 CZK 1 чешская крона 1,2439
752 SEK 1 шведская крона 3,1699
756 CHF 1 швейцарский франк 30,2518
156 CNY 1 юань женьминьби 3,9727

Как сообщали Українські Новини, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

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