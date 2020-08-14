Лукашенко заявил о "начале агрессии" из-за рубежа, в том числе из Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЦИК страны сегодня объявил выигравшим выборы президента, заявил, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, и вспомнил об Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лукашенко сказал на совещании с членами Совета безопасности в пятницу.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицу! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой "открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Он сказал, что "заводилами этого всего" и организаторами являются люди из-за границы, а в "первых рядах идут люди с криминальным прошлым".

Лукашенко сказал, что не сможет стабилизировать обстановку, если будет "сидеть и ждать".

"Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - сказал белорусский президент.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Тем временем, в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов