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  • Лукашенко заявил о "начале агрессии" из-за рубежа, в том числе из Украины
14 августа 2020, пятница, 21:19 3400
Мир 2020-08-14T21:20:14+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявил о "начале агрессии" из-за рубежа, в том числе из Украины

Лукашенко заявил о "начале агрессии" из-за рубежа, в том числе из Украины

Надежда Комендантова
Александр Лукашенко, Беларусь, Протесты в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЦИК страны сегодня объявил выигравшим выборы президента, заявил, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, и вспомнил об Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лукашенко сказал на совещании с членами Совета безопасности в пятницу.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицу! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой "открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Он сказал, что "заводилами этого всего" и организаторами являются люди из-за границы, а в "первых рядах идут люди с криминальным прошлым".

Лукашенко сказал, что не сможет стабилизировать обстановку, если будет "сидеть и ждать".

"Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - сказал белорусский президент.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Тем временем, в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов

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