На выплату августовских пенсий ПФУ направил 24,5 миллиардов

В пятницу, 14 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.



"На пенсионные выплаты направлено 3,4 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 24,5 миллиарда гривен, что составляет 62,0% от потребности месяца", - — говорится в нем.

На финансирование августовских пенсий направили еще 3,4 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам.

Также сообщалось о том, что с 1 сентября пенсии в Украине снова повысят.