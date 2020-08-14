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14 августа 2020, пятница, 20:48 2309
Финансы 2020-08-14T21:45:01+03:00
Українські Новини
На выплату августовских пенсий ПФУ направил 24,5 миллиардов

На выплату августовских пенсий ПФУ направил 24,5 миллиардов

Надежда Комендантова
Пенсии, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

В пятницу, 14 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.


"На пенсионные выплаты направлено 3,4 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 24,5 миллиарда гривен, что составляет 62,0% от потребности месяца", - — говорится в нем.

На финансирование августовских пенсий направили еще 3,4 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины На финансирование августовских пенсий направили еще 3,4 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

Также сообщалось о том, что с 1 сентября пенсии в Украине снова повысят

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