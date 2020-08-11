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11 августа 2020, вторник, 16:01 407 Инфографика
Финансы 2020-08-11T16:35:11+03:00
Українські Новини
ПФУ направил еще 1,6 млрд гривен на финансирование пенсий за август

ПФУ направил еще 1,6 млрд гривен на финансирование пенсий за август

Елена Новикова
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Финансирование августовских пенсий
Финансирование августовских пенсий

Во вторник, 11 августа, Пенсионный фонд Украины продолжил финансирование пенсий июля согласно утержденному графику, в то время, как 10 августа на выплату пенсий ПФУ направил 2,3 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"11 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен", — говорится в нем.

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 16,9 миллиарда гривен.

Кроме того, отмечается, что виплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование августовских пенсий направили еще 1,6 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд УкраиныНа финансирование августовских пенсий направили еще 1,6 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября пенсии в Украине снова повысят

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