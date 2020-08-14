подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Минске собираются тысячи людей у Дома правительства: военные опустили щиты
14 августа 2020, пятница, 19:35 1277
Политика 2020-08-14T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Минске собираются тысячи людей у Дома правительства: военные опустили щиты

В Минске собираются тысячи людей у Дома правительства: военные опустили щиты

Ольга Фандорина
Беларусь, ОМОН, Акция протеста, Протесты в Беларуси

Не менее десяти тысяч человек собрались на протест в Минске возле Дома правительства. Силовики обещают не задерживать демонстрантов, если акция будет мирной. Об этом сообщает "Белсат".

Также по сообщению ТАСС стало известно, что в центр Минска выдвинулась колонна военных, часть демонстрантов ушла, чтобы вернуться завтра. Однако большинство остается до сих пор. На данный момент протестующие сидят напротив Дома правительства и кричат "Армия с народом!". Они также требуют перевыборов, в противном случае обещают продолжить забастовки.

ОМОН возле Дома правительства опустил щиты и протестующие девушки обнимают бойцов. 

ОМОН опустил щиты в Минске. Фото: ОМОН опустил щиты в Минске. Фото: Vot-tak.tv 

Демонстранты пришли на пл. Независимости к Дому правительства. Вся площадка перед Домом правительства заполнена людьми. 

Ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Кроме того, 12 августа в беларуси задержали украинских волонтеров из благотворительной орграницазии "Восток-SOS". Сегодня их уже выпустили и они находятся на территории украинского посольства.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Тем временем, в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов.

Больше новостей о: Беларусь ОМОН Акция протеста Протесты в Беларуси

Российского школьника обвинили в избиении омоновца...
В Раде предложили признать результаты выборов в Бе...
Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за...
Там было море крови. Выпущенные из СИЗО белорусы р...
Во 2-м квартале ВВП уменьшился на 11,4%
В Беларуси объявили официальные результаты выборов
Новости
Минцифры призвал белорусских IТ- шников устраиваться на работу в Украине 20:00
Протестующие в Минске. Фото: Vot-tak.tv
В Минске собираются тысячи людей у Дома правительства: военные опустили щиты 19:35
Иск "ЕГАЗ" к НКРЭКУ не влияет на контракт на транзит российского газа, - заявление компании 19:26
Генеральний директор "Укрпошти" просить Зеленського вивести його з наглядової ради "Укроборонпрому" 19:22
Всеукраинское социсследование показало распределение симпатий украинцев перед местными выборами 19:19
больше новостей
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
В случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен, — Марченко 13:43
На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе 19:57
больше новостей
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ 13:18
Завтра в Киев отправится традиционная баржа с 300 тоннами арбузов из Николаева 17:57
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
больше новостей
Украина находится на грани второй волны коронавируса, — Офис Президента
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok