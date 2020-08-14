В Минске собираются тысячи людей у Дома правительства: военные опустили щиты

Не менее десяти тысяч человек собрались на протест в Минске возле Дома правительства. Силовики обещают не задерживать демонстрантов, если акция будет мирной. Об этом сообщает "Белсат".

Также по сообщению ТАСС стало известно, что в центр Минска выдвинулась колонна военных, часть демонстрантов ушла, чтобы вернуться завтра. Однако большинство остается до сих пор. На данный момент протестующие сидят напротив Дома правительства и кричат "Армия с народом!". Они также требуют перевыборов, в противном случае обещают продолжить забастовки.

ОМОН возле Дома правительства опустил щиты и протестующие девушки обнимают бойцов.

ОМОН опустил щиты в Минске. Фото: Vot-tak.tv

Демонстранты пришли на пл. Независимости к Дому правительства. Вся площадка перед Домом правительства заполнена людьми.

Ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Кроме того, 12 августа в беларуси задержали украинских волонтеров из благотворительной орграницазии "Восток-SOS". Сегодня их уже выпустили и они находятся на территории украинского посольства.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Тем временем, в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов.