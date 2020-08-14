У Мінську збираються тисячі людей біля Будинку уряду: військові опустили щити

Не менш ніж десять тисяч людей зібралися на протест у Мінську біля Будинку уряду. Силовики обіцяють не затримувати демонстрантів, якщо акція буде мирною. Про це повідомляє "Белсат".

Також за повідомленням ТАСС стало відомо, що в центр Мінська висунулася колона військових, частина демонстрантів пішла, щоб повернутися завтра. Однак більшість залишається дотепер. На цей час учасники протесту сидять навпроти Будинку уряду і кричать "Армія з народом!". Вони також вимагають перевиборів, в іншому випадку обіцяють продовжити страйки.

ОМОН біля Будинку уряду опустив щити, а дівчата, які протестують, обіймають бійців.

ОМОН опустив щити в Мінську. Фото: Vot-tak.tv

Демонстранти прийшли на пл. Незалежності до Будинку уряду. Весь майданчик перед Будинком уряду заповнений людьми.

Раніше в Білорусі в ході протестів був побитий український фотокореспондент, якого вже виписали з лікарні, а також затримали 9 громадян України, яких уже відпустили.

Крім того, 12 серпня в Білорусі затримали українських волонтерів з благодійної органіцазії "Схід-SOS". Сьогодні їх уже випустили і вони знаходяться на території українського посольства.

Президент Володимир Зеленський просить українців не їздити до Білорусі до стабілізації сітуації.

Тим часом, в Білорусі тривають протести проти результатів виборів.