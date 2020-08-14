В Раде предложили признать результаты выборов в Беларуси нелегитимными

11 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту признать нелегитимными выборы Президента Беларуси. Соответствующий проект постановления № 3988 зарегистрирован в Раде 14 августа, передают Українськi Новини. Проект постановления о заявлении парламента о непризнании легитимности выборов Президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих зарегистрирован в пятницу. Текст документа на данный момент отсутствует на сайте Рады. Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации. Тем временем, в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов. 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. По неподтвержденной информации, более 100 людей задержаны, есть раненные и погибший. Александр Лукашенко возглавляет страну с 1994 года.