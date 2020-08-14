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14 августа 2020, пятница, 18:57 275
Верховная Рада и партии 2020-08-14T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Раде предложили признать результаты выборов в Беларуси нелегитимными

В Раде предложили признать результаты выборов в Беларуси нелегитимными

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Выборы, Беларусь, выборы в Беларуси
Верховная Рада @verkhovna_rada
Верховная Рада @verkhovna_rada

11 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту признать нелегитимными выборы Президента Беларуси.

Соответствующий проект постановления № 3988 зарегистрирован в Раде 14 августа, передают Українськi Новини.

Проект постановления о заявлении парламента о непризнании легитимности выборов Президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих зарегистрирован в пятницу.

Текст документа на данный момент отсутствует на сайте Рады.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Тем временем, в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

По неподтвержденной информации, более 100 людей задержаны, есть раненные и погибший.

Александр Лукашенко возглавляет страну с 1994 года.

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