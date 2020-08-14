В Украине заболеваемость коронавирусом стремительно растет, а смертность падает

13 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 732 до 87 872, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 2 011 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев выросло на 8,8%, количество новых летальных случаев снизилось на 13,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 14 августа в Украине зарегистрированы 87 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 011 летальных, 46 797 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 732 новых случая заболевания, выздоровел 581 человек, умерли 19 человек.

Таким образом, 13 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 732 против 581.

Количество новых случаев заболевания 13 августа составило 2% от общего количества заболевших на 12 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 14 августа составило 39 064 человека, что на 3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (11 658), в Киеве (10 160) и Ривненской области (7 326).

В Черновицкой области зафиксировано 7 264 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 6 320 случаев, в Закарпатской - 6 080, в Харьковской - 5 583, в Одесской – 4 732, в Волынской - 4 529, в Киевской - 4 429, в Тернопольской - 3 538, в Винницкой - 3 129, в Житомирской - 2 333, в Днепропетровской - 1 658, в Хмельницкой - 1 514 случаев.

1 154 случая выявлено в Черниговской области, 1 092 случая - в Черкасской, 1 049 случаев - в Донецкой, 1 038 случаев - в Запорожской, 783 случая - в Сумской, 770 случаев - в Николаевской, 739 случаев - в Кировоградской, 533 случая - в Полтавской, 290 случаев - в Херсонской и 171 случай - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, три города и 5 районов включили в "красную зону" эпидопасности распространения COVID-19.