Завтра движение на Кольцевой дороге в Киеве будет частично ограничено

Вслед за информацией об ограничении движения на Шулявском путепроводе в связи с началом работ по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия стало известно о том, что завтра, 15 августа, в Киеве частично ограничат движение на Кольцевой дороге. Об этом сообщает КГГА.

Движение будет частично ограничено в связи с ремонтными работами с 08:00 до 21:00.

Работы будет вести Коммунальная корпорация "Киевавтодор". Там напомнили, что участки Кольцевой дороги передали на баланс города

"Так, в течение субботы будут работать на участках: от улицы Д. Луценко до улицы С. Колоса; и от д. № 110 (ТЦ "Аракс") до площади Одесской", – сообщает КГГА.

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські новини, что из-за съемок фильма от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве с 12 по 25 августа ограничат движение на некоторых улицах.

Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца.

Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.