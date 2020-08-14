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14 серпня 2020, пʼятниця, 16:35 7
Суспільство 2020-08-14T19:00:03+03:00
Українські Новини
Завтра рух на Кільцевій дорозі в Києві буде частково обмежено

Завтра рух на Кільцевій дорозі в Києві буде частково обмежено

Александр Савич
Обмеження руху, Ремонт дороги, Кільцева дорога
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Фото: Pixabay

У зв'язку з початком робіт із влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття стало у суботу, 15 серпня, в Києві частково обмежать рух на Кільцевій дорозі після того, як стало відомо про обмеження руху на Шулявському шляхопроводі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

Рух буде частково обмежено в зв'язку з ремонтними роботами з 08:00 до 21:00.

Роботи буде вести Комунальна корпорація "Київавтодор". Там нагадали, що ділянки Кільцевої дороги передали на баланс міста

"Так, протягом суботи працюватимуть на дільницях: від вулиці Д. Луценка до вулиці С. Колоса; і від д. № 110 (ТЦ" Аракс ") до площі Одеської", - повідомляє КМДА.

В "Київавтодорі" приносять вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські Новини, що через зйомок фільму від Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у Києві з 12 по 25 серпня обмежать рух на деяких вулицях .

Також в Києві частково обмежать рух на Південному мосту майже на два місяці.

Крім того, з 1 серпня по 25 вересня в Києві обмежили рух на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.

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