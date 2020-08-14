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14 августа 2020, пятница, 15:23 1241
Экономика 2020-08-14T17:00:03+03:00
Українські Новини
Во 2-м квартале ВВП уменьшился на 11,4%

Во 2-м квартале ВВП уменьшился на 11,4%

Надежда Комендантова
ВВП, падение ВВП, экономика Украины, ВВП Украины
ВВП Фото: imp.name
ВВП Фото: imp.name

В то время, как эксперты ухудшили прогноз снижения ВВП с 4,2% до 6% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли, в апреле-июне 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По сравнению с 1-м кварталом 2020 года ВВП уменьшился на 9,9% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 1,3% (в постоянных ценах 2016 года) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 845,829 млрд гривен (в фактических ценах).

В марте текущего года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год.

Тем временем, у Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013 года к 2023 году.

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