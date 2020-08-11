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11 августа 2020, вторник, 09:33 326
Финансы 2020-08-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
Эксперты ухудшили прогноз падения экономики Украины

Эксперты ухудшили прогноз падения экономики Украины

Сергей Жолобецкий
ВВП, Минэкономики, падение экономики, консенсус прогноз
Эксперты ухудшили ожидания по падению ВВП
Эксперты ухудшили ожидания по падению ВВП

В то время как Кабмин подготовил график переноса рабочих дней на 2021, эксперты ухудшили прогноз снижения ВВП с 4,2% до 6% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

"По прогнозам экспертов МЭРТ, Украина демонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году. Характер восстановления будет зависеть от уже существующих карантинных мероприятий в Украине, а также усиленных в условиях „адаптивного карантина“, которые будут иметь негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет медленным", — говорится в документе.

Инфляция прогнозируется на уровне 5,8% декабрь к декабрю против 7% в предыдущем прогнозе.

Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.

Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов вызовет значительный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП.

Как сообщали Українські Новини, в апреле эксперты ухудшили прогноз ВВП с роста в 3,2% до падения в 4,2% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

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