Эксперты ухудшили прогноз падения экономики Украины

В то время как Кабмин подготовил график переноса рабочих дней на 2021, эксперты ухудшили прогноз снижения ВВП с 4,2% до 6% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

"По прогнозам экспертов МЭРТ, Украина демонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году. Характер восстановления будет зависеть от уже существующих карантинных мероприятий в Украине, а также усиленных в условиях „адаптивного карантина“, которые будут иметь негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет медленным", — говорится в документе.

Инфляция прогнозируется на уровне 5,8% декабрь к декабрю против 7% в предыдущем прогнозе.

Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.

Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов вызовет значительный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП.

Как сообщали Українські Новини, в апреле эксперты ухудшили прогноз ВВП с роста в 3,2% до падения в 4,2% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

В августе украинцев ждет дополнительный выходной на День Независимости.

В НБУ рассказали, на что чаще всего жаловались клиенты украинских банков.