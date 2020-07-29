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29 июля 2020, среда, 15:45 908 Документ
Экономика 2020-07-29T16:45:31+03:00
Українські Новини
Минус 10 лет. У Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013 года к 2023 году

Минус 10 лет. У Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013 года к 2023 году

Павел Твердохлиб
ВВП, Прогноз, экономика Украины, Кабинет Министров Украины, Шмыгаль
Кабинет Министров Украины, Фото: КМУ
Кабинет Министров Украины, Фото: КМУ

Согласно последнему прогнозу, обнародованному Министерством экономики Украины, в следующем году ВВП Украины в абсолютном выражении практически достигнет уровня 2011 года.

Так, в Министерстве ожидают рост ВВП на 4,6% до 4 505 млрд грн в абсолютном выражении. При этом, средний прогнозный курс доллара по данным Минэкономики составит в 2021 году 29,1 грн/долл.

То есть, в абсолютном выражении ВВП Украины в 2021 году составит около 154,8 млрд долл США. Что приблизит экономику страны к 2011 году, когда ВВП составлял 163,2 млрд долл.

В то же время рекордный для Украины показатель 2013 года, когда ВВП достиг 183,3 млрд долл, отечественная экономика сможет повторить лишь в 2023 году при условии сохранения неизменным в 2022-23 годах курса доллара, что является маловероятным.

Так, в 2022 году прогнозируется ВВП на уровне 5 089 млрд грн, или 174,8 млрд долл при курсе 29.1 грн/долл, что практически равняется уровню 2012 года.

А в 2023 году планируется достичь уровня 5 690 млрд грн, или 195 млрд долл при том же курсе.

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