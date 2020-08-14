В Киевской области падает заболеваемость COVID-19, а смертность - растет

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 13 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 52 человека до 4 429, умерших - на 4 до 76.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 14 августа 2020 на 10:00 официально подтверждено 4 429 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 386 детей и у 646 медицинских работников", - сказано в нем.

За сутки подтверждено 52 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 2 детей 8 и 17 лет.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 770 больных, а на самоизоляции находятся 3 659.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 76 больных с подтвержденным COVID-19.

За минувшие сутки поступило сообщение о 4 летальных случаях среди больных с подтвержденным COVID-19.

Всего в области выздоровели 3 047 человек, в том числе 266 детей.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки, один человек умер.