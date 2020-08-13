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13 августа 2020, четверг, 12:41 11
Общество 2020-08-13T12:41:23+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса на Киевщине возросло, один человек умер

Количество новых случаев коронавируса на Киевщине возросло, один человек умер

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 12 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 70 человек до 4 377, умерших - на 1 до 72.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждены 4 377 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 384 детей и у 643 медицинских работников. За сутки подтверждены 70 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 6 детей в возрасте от 2 до 17 лет", - сказано в нем.

13 новых больных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 767 больных, а на самоизоляции находятся 3 610.

"За прошедшие сутки поступило сообщение о летальном исходе у больного с подтвержденным COVID-19", - сказано в сообщении.

Всего в области выздоровели 3 045 человек, в том числе 265 детей.

Как сообщали Українськi Новини,  в Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек.

Тем временем, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 12 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 133 человека до 10 002, умерших - на 2 до 149.

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