В Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки. Один человек умер

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 13 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 158 человека до 10 160, умерших - на 1 до 150.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.



"Количество больных в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 158 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 150 жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.



Среди заболевших 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет и две девочки - 2 года и 16.



Также заболели 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года и трое мальчиков от 1 года до 12.



Заболели том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.



За прошедшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3 316 жителей Киева.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 37, в Оболонском и Соломенском - по 23, в Днепровском районе - 22 случая.



Как сообщали Українськi Новини, 12 августа количество заболевших коронавирусом в Киеве 12 августа увеличилось на 133 человека до 10 002, умерших - на 2 до 149.



Тем временем в Украине заболеваемость коронавирусом стремительно растет, а смертность падает.