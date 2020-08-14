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  • В понедельник Киев включат в "желтую зону" карантина. Какие будут ограничения и что это означает
14 августа 2020, пятница, 09:26 2356
Кабмин 2020-08-14T09:26:30+03:00
Українські Новини
В понедельник Киев включат в "желтую зону" карантина. Какие будут ограничения и что это означает

В понедельник Киев включат в "желтую зону" карантина. Какие будут ограничения и что это означает

Елена Новикова
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Киев внесли в
Киев внесли в "желтую зону" карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг, 13 августа, заявил, что Киев отнесен к "желтой зоне" эпидопасности распространения COVID-19. Такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Столицу включили в к "желтую зону" эпидемической опасности по показателю заболеваемости коронавирусом за 14 дней на 100 тысяч населения.

Официально Киев попадет в "желтую зону" в 00:00 17 августа.

"Желтая зона" предусматривает усиление карантинных ограничений.

В частности, запрещается посещение учреждений социальной защиты людьми пожилого возраста, также запрещается деятельность хостелов.

Кроме того, на территориях "желтой зоны" запрещена работа заведений после 24:00 и до 7:00, а также проведение массовых мероприятий больше 20 человек.

Регионы разделили на 4 зоны. Фото: Facebook/Министерство здравоохранения Украины

 

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа

Также с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Минздрав обновил список "красной зоны".

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