В понедельник Киев включат в "желтую зону" карантина. Какие будут ограничения и что это означает

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг, 13 августа, заявил, что Киев отнесен к "желтой зоне" эпидопасности распространения COVID-19. Такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Столицу включили в к "желтую зону" эпидемической опасности по показателю заболеваемости коронавирусом за 14 дней на 100 тысяч населения.

Официально Киев попадет в "желтую зону" в 00:00 17 августа.

"Желтая зона" предусматривает усиление карантинных ограничений.

В частности, запрещается посещение учреждений социальной защиты людьми пожилого возраста, также запрещается деятельность хостелов.

Кроме того, на территориях "желтой зоны" запрещена работа заведений после 24:00 и до 7:00, а также проведение массовых мероприятий больше 20 человек.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Также с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Минздрав обновил список "красной зоны".