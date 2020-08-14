В Беларуси освободили украинку Алешну. Ведутся переговоры по освобождению еще одного украинца

Кроме волонтеров общественной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, задержанных в Беларуси, также была освобождена украинка Оксана Алешина и ведутся переговоры об освобождении украинца Романа Шишко.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина", - написал он.

Зеленский добавил, что они были задержаны 12 августа незаконно, поскольку не нарушали никаких законов Беларуси и находились там, как правозащитники и журналисты, исключительно для получения достоверной информации о происходящих событиях для комментирования их в публичном медийном пространстве.

"Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста", - сообщил Президент.

Он также призвал Беларусь воздержаться от незаконных задержаний и насилия.

"Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси. Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.