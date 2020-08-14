У Білорусі звільнили українку Альошину. Ведуться переговори щодо звільнення ще одного українця

В Білорусі була звільнена українка Оксана Альошина, яку затримали під час протестів, ведуться переговори про звільнення українця Романа Шишка після того, як звільнили затриманих волонтерів громадської організації "Схід SOS" Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Альошина Оксана", - написав він.

Зеленський додав, що вони були затримані 12 серпня незаконно, оскільки не порушували ніяких законів Білорусі і перебували там, як правозахисники і журналісти, виключно для отримання достовірної інформації про події, що відбуваються для коментування їх в публічному медійному просторі.

"Також зараз ведуться переговори для звільнення ще одного українця - Романа Шишка, який знаходиться в ізоляторі міста Бреста", - повідомив президент.

Він також закликав Білорусь утриматися від незаконних затримань і насильства.

"Нам дійсно небайдуже. Ми дійсно переживаємо за все, що відбувається в Білорусі. Білорусь завжди була хорошим другом і партнером України. І для нас важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід з суспільно-політичного конфлікту. Щоб Білорусь надалі розвивалася і була демократичною, економічно сильною і незалежною державою", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Білорусі під час протестів було затримано 9 українців, яких незабаром відпустили, однак постраждав фотокореспондент – його виписали з лікарні.

Під час поїздки в Бориспіль президент Володимир Зеленський попросив українців утриматися від поїздок в Білорусь, поки ситуація не покращиться.