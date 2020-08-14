В зоне отчуждения ЧАЭС задержали двух "сталкеров" из Германии

В чернобыльской зоне отчуждения, где весной случились катастрофические пожары, житомирские пограничники задержали двух граждан Германии, которые собирались без разрешения экстремально отдыхать.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Иностранцы, предварительно договорившись между собой, прибыли в Украину в установленном порядке через один из авиационных пунктов пропуска. Далее 21-летние молодые люди надеялись экстремально отдохнуть в зоне отчуждения и незаконно проникли на запрещенную территорию в обход контрольных постов", - говорится в сообщении.

Однако план немцев попасть в зону отчуждения не воплотился: иностранцев задержали пограничники Житомирского отряда и полицейские.

За попытку проникнуть в зону, подвергшуюся радиоактивному загрязнению, на нарушителей составили админпротоколы и им придется заплатить штраф.

Как сообщали Українські Новини, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения разрешило посещение зоны отчуждения при условии соблюдения противоэпидемических рекомендаций.

Следователь Иванковского отделения полиции сообщил 37-летнему мужчине о подозрении в поджоге леса в Чернобыльской зоне отчуждения.