В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Несмотря на то, что в Украине немного похолодало, с 14 и до 17 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 14-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.

Спасатели отмечают, что из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет погода на праздник Маковея. На Маковея в Украине будет комфортная погода. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди.



Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень. Осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%. Начало осени еще порадует теплом.



Кроме того, синоптик дала прогноз погоды до конца недели.