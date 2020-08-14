Сухо, тепло и комфортно: синоптик рассказала, какой будет погода на праздник Маковея

Погода в Украине на Маковея будет комфортной. Фото: look.com.ua

Погода в Украине на Маковея будет комфортной. Фото: look.com.ua

Погода в Украине в пятницу, 14 августа, когда православные и греко-католики отмечают Медовый Спас, он же Маковей будет хорошей и комфортной для этого месяца лета. На большей территории нашей страны осадки маловероятны, дожди могут пройти в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"На Маковея в Украине будет красивая комфортная погода. На значительной части территории дожди маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди. Ветер будет преимущественно северный, в западных областях - юго-восточный, небольшой или умеренный", - сообщила синоптик.

По словам синоптика, температура воздуха в пятницу самая высокая будет на Юге и Западе. Там ожидается от+ 24 до +28 градусов, на остальной территории столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов.

"Местами в северной части +18 +20 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве 14-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +21 +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, согласно которому украинцев ожидает аномально холодный октябрь.