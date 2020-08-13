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13 августа 2020, четверг, 21:00 1752 Карта
Жизнь 2020-08-13T21:00:02+03:00
Українські Новини
Температура пойдет на спад, местами дожди. Прогноз погоды в Украине перед выходными

Температура пойдет на спад, местами дожди. Прогноз погоды в Украине перед выходными

Валерия Драгомирова
Погода, Дождь, Похолодание, Прогноз погоды, погода в Украине, Спад температуры
Лето. Фото: Валерия Назаренко
Лето. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как в конце августа возможны заморозки, 14 августа в Украине будет ветренно, температура воздуха днем +15...+29 градусов, ночью +7...+17 градусов. На востоке местами кратковременный дождь. 

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

14 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

13 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Прогноз погоды 14 августа. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр

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