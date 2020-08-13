Температура пойдет на спад, местами дожди. Прогноз погоды в Украине перед выходными

В то время, как в конце августа возможны заморозки, 14 августа в Украине будет ветренно, температура воздуха днем +15...+29 градусов, ночью +7...+17 градусов. На востоке местами кратковременный дождь. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.14 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса. На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов. 13 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса. Прогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, синоптик дала прогноз погоды до конца недели.