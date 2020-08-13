подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • В Украину зашел холод с севера: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
13 августа 2020, четверг, 00:00 17 Карта
Жизнь 2020-08-13T00:45:02+03:00
Українські Новини
В Украину зашел холод с севера: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

В Украину зашел холод с севера: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В середине недели в Украину пришло похолодание, которое сохранится до конца недели. В четверг и до конца текущей недели в Украине будет умеренная августовская температура от 23 до 28 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на Facebook.

По ее словам, в Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения. "Ветер северного и северо-западного направлений приподнял занавески на окнах, повеяло хотя еще и дальним, но сентябрем. Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю", - написала она.

В частности, на юге и юго-востоке страны прогнозируют +25+28 градусов тепла.

В большинстве областей Украины 13-го августа предполагается в течение дня + 23 + 27 градусов. Прохладнее всего будет на севере, +19+23 градуса.

Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные. В большинство областей будет сухо.

Синоптик отмечает, что в Киеве четверг будет свежим: ночью +12 градусов, днем ​​+20+22 градуса.

Осадков в столице не прогнозируют, разве днем ​​увеличится облачность.

Синоптик прогнозирует, что такая свежесть продлится до конца недели, а в воскресенье, 16-го августа, в Украине придет новое потепление.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Больше новостей о: Погода Прогноз Погода на неделю погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Прогноз погоды в Украине Прогноз погоды в Киеве

Притула решил в ПГТ бороться за голоса киевлян, Бо...
Теплый сентябрь сменит аномально холодный октябрь:...
"Вжарит" +36 и придет циклон: синоптик рассказала ...
Холодный атмосферный фронт резко изменит погоду в ...
Без парада, но с возложением цветов. Как в Украине будут праздновать День Независимости
Путин и Макрон обсудили конфликт на Донбассе
Новости
В середине августа на Крещатике в Киеве проведут школьную ярмарку 23:46
Обходную дорогу вокруг Киева построят до 2025 года, — Офис Президента 23:28
Мужчина, который в юности облил Сороса майонезом, заявил, что он и сегодня, возможно, сделал бы то же самое 22:51
Юлия Цезаря, напавшего на синагогу в Мариуполе, задержали 22:26
Экс-депутата Скосаря подозревают в мошенничестве: он выманил у бизнесмена часы за 19 млн гривен 21:53
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию 06:36
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
больше новостей
МИД Украины устанавливает местонаходжение задержанных в Беларуси журналистов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok