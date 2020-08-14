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14 августа 2020, пятница, 09:30 144 Карта
Транспорт 2020-08-14T09:30:25+03:00
Українські Новини
Киев сковали пятничные пробки. Где трудно проехать в столице

Киев сковали пятничные пробки. Где трудно проехать в столице

Кира Молчанова
Киев, Пробки, Дороги, Пробки в Киеве
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

По состоянию на утро 14 августа на дорогах Киева движение заметно усложнено, и не только из-за новых схем движения.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Сложно проехать по проспекту Победы, улице Елены Телиги, проспектам Степана Бандеры, Валерия Лобановского, по улицам Жилянской, Борщаговской и Вячеслава Черновола.

Пробки на проспекте Степана БандерыПробки на проспекте Степана Бандеры

Водителям следует учесть перекрытое движение на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара.

Пробки на Подоле в КиевеПробки на Подоле в Киеве

В центре сложно проехать по бульвару Тараса Шевченко, Набережному Шоссе, Павла Скоропадского, Юрия Ильенко и Кирилловской.

Пробки на проспекте Победы в КиевеПробки на проспекте Победы в Киеве

Сложно подъехать к мосту метро, стоит мост Патона.

Пробки на мосту Патона в КиевеПробки на мосту Патона в Киеве

Заторы на проспектах Бажана возле станций метро "Осокорки" и "Славутич", на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко и на Дарницком шоссе мешают проехать по улицам левого берега.

пробки на проспекте Бажана.пробки на проспекте Бажана.

Как сообщали Українські Новини, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

В Киеве в июле вырос автомобильный трафик: где увеличилась и уменьшилась интенсивность движения.

А тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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