В центре Киева изменили схемы дорожного движения на двух улицах

После роста популярности велосипедов , как средства передвижения, на двух столичных улицах – Бастионной и Стрелецкой – появились полосы для движения велосипедистов, а также было упорядочено движение транспорта. Об этом сообщил замглавы КГГА Александр Густелев.

На улице Бастионной в Печерском районе появилась полоса для движения велосипедистов, шириной в 1,5 м. Для защиты велосипедистов полоса с двух сторон выделена полосой безопасности.

Также изменилась и организация самого движения на улице. Приоритет в движении дали общественному транспорту и велосипедистам, а для уменьшения пробок обустроили разворотное полукольцо и предусмотрели дополнительные 44 места для временной парковки автомобилей.

"Изменения в организации дорожного движения, 27 новых мест для парковки автомобилей и велополоса появились и на ул. Стрелецкой. Новая велополоса соединила уже существующие велополосы на ул. Ярославов Вал и ул. Рейтарской. И теперь велосипедисты могут безопасно развернуться, чтобы ехать в обратном направлении – в сторону Львовской площади. Отмечу, что уже начались работы по обустройству следующей велополосы – на ул. Олеся Гончара. Эта велополоса также войдет в единую систему велоинфраструктуры столицы", – сказал также Густелев.

Как сообщали Українські новини, в Голосеевском районе из-за ремонта ограничили движение на Лыбидской площади.

Также Кличко заявил, что на въездах в Киев обустроят перехватывающие парковки.