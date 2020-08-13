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13 августа 2020, четверг, 20:16 202 Инфографика
Кабмин 2020-08-13T20:22:37+03:00
Українські Новини
Киев включили в "желтую зону" карантина

Киев включили в "желтую зону" карантина

Елена Новикова
Минздрав, Карантин, карантин в Киеве, карантин в Украине, Адаптивный карантин, Желтая зона, Зональный карантин

В то время, как в Кабмине изменили правила карантина и регионы с 160 больными на 100 тыс. человек попадут в "красную зону", по решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев попал в "желтую зону" карантина. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о городе Киев, то он относится к желтому уровню эпидемической опасности по показателям заболеваемости COVID-19", - сказал он.

По словам министра, в городе был превышен показатель заболеваемости выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней.

Официально Киев попадет в "желтую зону" в 00:00 17 августа.

Критерии для разделения регионов на Критерии для разделения регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Инфографика: Минздрав

 

Как сообщали Українські Новини, с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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