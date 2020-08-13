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13 августа 2020, четверг, 11:40 49
Экономика 2020-08-13T11:40:25+03:00
Українські Новини
Нацбанк повысил курс гривны. Официальный курс валют в четверг

Нацбанк повысил курс гривны. Официальный курс валют в четверг

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллары и евро в обменниках подешевели, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 августа, на 7,16 коп. до 27,5266 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,8369
1 доллар США 27,5266
1 швейцарский франк 30,1381
10 иен 2,5735
10 российских рублей 3,7533
1 евро 32,3961


Ранее Українські Новини писали, как падение ВВП скажется на курсе доллара в Украине

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар. Средний обменный курс гривны в 2020 году будет 27,00, а в 2021 году вырастет до 28,60. Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году курс составит 30,00 и 28,90 грн. соответственно.

Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара

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