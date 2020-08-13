Нацбанк повысил курс гривны. Официальный курс валют в четверг

В то время, как доллары и евро в обменниках подешевели, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 августа, на 7,16 коп. до 27,5266 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,8369 1 доллар США 27,5266 1 швейцарский франк 30,1381 10 иен 2,5735 10 российских рублей 3,7533 1 евро 32,3961



Ранее Українські Новини писали, как падение ВВП скажется на курсе доллара в Украине.



Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар. Средний обменный курс гривны в 2020 году будет 27,00, а в 2021 году вырастет до 28,60. Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году курс составит 30,00 и 28,90 грн. соответственно.



Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара.