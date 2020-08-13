Все семьи, пострадавшие от взрыва на Позняках, получили новые квартиры

Офис Президента выделил квартиры всем пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева за счет застройщиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах", - сказал Президент Владимир Зеленский.

Согласно сообщению, новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе в Киеве в конце июня.

По словам Президента, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако на данный момент все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента выделил 12 новых квартир пострадавшим при взрыве в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева за счет застройщиков.

24 июня стало известно, что Киевская городская государственная администрация выделит пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева по 50-100 тыс. гривен.

Ранее жителей взорвавшегося дома переселили в интернат.