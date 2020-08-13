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13 августа 2020, четверг, 22:26 226
Президент 2020-08-13T23:00:01+03:00
Українські Новини
Все семьи, пострадавшие от взрыва на Позняках, получили новые квартиры

Все семьи, пострадавшие от взрыва на Позняках, получили новые квартиры

Елена Новикова
Взрыв, Квартиры, Владимир Зеленский, Офис президента, взрыв на Позняках
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД

Офис Президента выделил квартиры всем пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева за счет застройщиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах", - сказал Президент Владимир Зеленский.

Согласно сообщению, новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе в Киеве в конце июня.

По словам Президента, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако на данный момент все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента выделил 12 новых квартир пострадавшим при взрыве в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева за счет застройщиков.

24 июня стало известно, что Киевская городская государственная администрация выделит пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева по 50-100 тыс. гривен.

Ранее жителей взорвавшегося дома переселили в интернат

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