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25 июня 2020, четверг, 18:49 1106
Президент 2020-06-25T20:30:03+03:00
Українські Новини
Пострадавшие из-за взрыва на Позняках получили новые квартиры

Пострадавшие из-за взрыва на Позняках получили новые квартиры

Валерия Драгомирова
Квартиры, Владимир Зеленский, взрыв на Позняках

Президент Владимир Зеленский передал ключи от новых 12 квартир жильцам, пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева.

Об этом свидетельствует трансляция Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"От сердца сочувствую. Все понимают, что такое терять своих близких. Это дороже, чем любые квартиры. Понимаем, что им (2 жильцам, потерявшим близких) сложнее всех... Под нашим личным контролем все 40 квартир мы выдадим на протяжении ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать. В первую очередь эти 12 квартир семьям с детьми", - сказал Зеленский.

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко добавил, что властями будет также решен вопрос с покупкой мебели в квартиры и проведением ремонта.

Президент подчеркнул, что остальные 28 квартир будут предоставлены жильцам на протяжении месяца.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня стало известно, что Киевская городская государственная администрация выделит пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева по 50-100 тыс. гривен.

Ранее жителей взорвавшегося дома переселили в интернат

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