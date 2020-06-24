Взрыв на Позняках: Киев выделит пострадавшим по 50-100 тыс. гривен

Киевская городская государственная администрация выделит пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева по 50-100 тыс. гривен.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила решение о выделении средств и предоставлении материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв", - сказал он.

Кличко отметил, что все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. гривен.

Те, кто получили тяжелые телесные повреждения получат по 80 тыс. гривен, те, кто получил телесные повреждения средней тяжести - по 70 тыс. гривен, а те, кто получил легкие телесные повреждения - по 60 тыс. гривен.

Также Кличко отметил, что те, кто потерял члена семьи в трагедии, получат по 100 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 16 квартир разрушены и 40 повреждены в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева.

Также жителей взорвавшегося дома переселили в интернат.

А побили в результате взрыва пять человек.