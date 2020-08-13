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13 августа 2020, четверг, 21:57 11
Мир 2020-08-13T21:57:07+03:00
Українські Новини
Турция отложила открытие школ из-за новых вспышек коронавируса

Турция отложила открытие школ из-за новых вспышек коронавируса

Елизавета Кесельман
Турция, Школы, Коронавирус в Турции, открытие школ
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Турция, которая на днях изменила правила въезда, отложила на три недели открытие школ из-за роста количества случаев коронавируса. Об этом сообщает Turkish Minute.

Как заявил министр образования Зия Сельчук, турецкие школы снова откроются 21 сентября во время постепенного перехода к очному обучению. Дистанционное обучение начнется 31 августа - в этот день ранее планировалось открытие школ.

На прошлой неделе Турция усилила обеспечение соблюдения коронавирусных правил после того, как количество новых случаев коронавируса превысило 1000 впервые за три недели. Правительство назвало это серьезным ростом во время курортного сезона.

Ведущие врачи предупредили о недостаточном тестировании и призвали Анкару к более жестким мерам. 

Как сообщали Українські Новини, в Турции резко выросло количество случаев COVID-19

Ранее Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в еще один город Украины.

Тем временем, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заключили историческое мирное соглашение. Таким образом, ОАЭ стали первой страной Персидского залива, которой удалось заключить дипломатические отношениями с Израилем. 

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