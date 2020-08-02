Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в еще один город Украины

После того, как 1 июля из аэропорта "Борисполь" вылетел первый самолет в Турцию после карантина, авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.

Об этом сообщает avianews.com.

"Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места", - отмечает издание.

Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, по средам и воскресеньям — утром.

В июле Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу. 2 августа авиакомпания также вернется на маршруты Стамбул-Запорожье и Стамбул-Херсон.

Как сообщали Українськi Новини, для путешествия в Турцию украинцам с 1 июля необходимо оформить страховку на случай заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19). Ранее Турция была отнесена Украиной к "зеленой зоне", поэтому после возвращения соблюдать режим самоизоляции не надо.