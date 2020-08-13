Израиль и Арабские Эмираты заключили историческое мирное соглашение

Арабские Эмираты заключили с Израилем мирное соглашение, таким образом, став первой страной Персидского залива, которой удалось заключить дипломатические отношениями с Израилем. Об этом в Twitter написал президент США, которые выступали в качестве посредника, Дональд Трамп.

Так, согласно документу, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима. Также в рамках соглашения стороны продолжать свои усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.

"Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными арабскими Эмиратами", - говорится в документе.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны встретиться для подписания ряда двухсторонних соглашений.

Как сообщали Українські Новини, армия обороны Израиля атаковала позиции исламского движения ХАМАС.

Кроме того, Израиль подозревали в причастии ко взрыву в Бейруте.