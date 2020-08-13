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13 августа 2020, четверг, 19:58 44
Политика мира 2020-08-13T20:14:24+03:00
Українські Новини
Израиль и Арабские Эмираты заключили историческое мирное соглашение

Израиль и Арабские Эмираты заключили историческое мирное соглашение

Елизавета Кесельман
Израиль, ОАЭ, Сделка, Мирное соглашение
Израиль и ОАЭ заключили мирное соглашение. Фото: pixabay
Израиль и ОАЭ заключили мирное соглашение. Фото: pixabay

Арабские Эмираты заключили с Израилем мирное соглашение, таким образом, став первой страной Персидского залива, которой удалось заключить дипломатические отношениями с Израилем. Об этом в Twitter написал президент США, которые выступали в качестве посредника, Дональд Трамп. 

Так, согласно документу, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима. Также в рамках соглашения стороны продолжать свои усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.

"Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными арабскими Эмиратами", - говорится в документе.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны встретиться для подписания ряда двухсторонних соглашений.

Как сообщали Українські Новини, армия обороны Израиля атаковала позиции исламского движения ХАМАС.

Кроме того, Израиль подозревали в причастии ко взрыву в Бейруте. 

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