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14 августа 2019, среда, 06:00 365
Жизнь 2019-08-14T06:00:01+03:00
Українські Новини
Медовый Спас и Успенский пост - главные праздники дня

Медовый Спас и Успенский пост - главные праздники дня

Мед. Фото: pixabay.com
Мед. Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 августа, отмечается Медовый Спас и начинается Успенский пост. Українські Новини расскажут о главных особенностях этих праздников.


Успенский пост -это пост, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Длится с 14 по 27 августа. Как и во время любого православного поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям.

Согласно церковному уставу, в эти дни строгость трапезы такая же, как и в Великий пост, то есть исключаются мясные, молочные продукты и яйца, а рыба разрешается только в праздник Преображения Господня.

Медовый Спас

В этот день Православная церковь чтит память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

Первый Спас называют Медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. Считалось, что если пчеловод не заломает сота, то соседние пчелы вытаскают весь мед. По традиции разрешалось есть освященный мед именно с этого дня.

Слово "спас" означает "спасать себя" тем, что употреблять в пищу мед, яблоки, хлеб. Крестьяне считали, что эти "две недели" были "отрезаны" Богом от Великого поста.

Так как это первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи, начинался интенсивный сбор меда и его освящение. Совершались крестные ходы и водосвятия на реках, купание в освященной воде людей и скота, освящались колодцы.

Поговорки и приметы

На первый Спас святи колодцы, купай в реке лошадей, защипывай горох, готовь гумна, паши под озимь;

На первый спас святи колодцы, святи венки хлебные;

На первый спас лошадей (весь скот) купают;

Паши под озимь, сей озимь;

Первый Спас — первый сев;

До Петрова дни взорать, до Ильина заборонить, на Спас засевать.

Ранее Українські Новини рассказали, когда отмечать Яблочный и Ореховый Спас.


 

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