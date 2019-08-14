Медовый Спас и Успенский пост - главные праздники дня

Сегодня, 14 августа, отмечается Медовый Спас и начинается Успенский пост. Українські Новини расскажут о главных особенностях этих праздников.



Успенский пост -это пост, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Длится с 14 по 27 августа. Как и во время любого православного поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям.

Согласно церковному уставу, в эти дни строгость трапезы такая же, как и в Великий пост, то есть исключаются мясные, молочные продукты и яйца, а рыба разрешается только в праздник Преображения Господня.



Медовый Спас



В этот день Православная церковь чтит память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.



Первый Спас называют Медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. Считалось, что если пчеловод не заломает сота, то соседние пчелы вытаскают весь мед. По традиции разрешалось есть освященный мед именно с этого дня.



Слово "спас" означает "спасать себя" тем, что употреблять в пищу мед, яблоки, хлеб. Крестьяне считали, что эти "две недели" были "отрезаны" Богом от Великого поста.



Так как это первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи, начинался интенсивный сбор меда и его освящение. Совершались крестные ходы и водосвятия на реках, купание в освященной воде людей и скота, освящались колодцы.



Поговорки и приметы



На первый Спас святи колодцы, купай в реке лошадей, защипывай горох, готовь гумна, паши под озимь;

На первый спас святи колодцы, святи венки хлебные;

На первый спас лошадей (весь скот) купают;

Паши под озимь, сей озимь;

Первый Спас — первый сев;

До Петрова дни взорать, до Ильина заборонить, на Спас засевать.



Ранее Українські Новини рассказали, когда отмечать Яблочный и Ореховый Спас.





