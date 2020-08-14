Мак ні до чого. Чому святі, яких вшановують на Медовий Спас, не мають відношення до маку

Сьогодні, 14 серпня, християни східного обряду відзначають свято Медовий Спас або Маковій . Віряни з кошиками фруктів, букетами з трав і маку йдеть освятити їх до церкви. Такі букети називають "маковійчиками", а в церкві моляться за сімох мучеників Маккавеїв. Т радиція його освячення ніяк не пов'язана з мучениками, попри співзвучність цих назв з маком.

Про те, звідки в традиції святкування взявся мак, розповіла на своїй сторінці в Facebook пресслужба Православної церкви України (ПЦУ).

Там підкреслили, що традиція святити мак і з'явилася на багато століть пізніше, ніж жили брати Маккавеїв.

Семеро старозавітних мучеників: брати Авім, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон, Алім та Маркел, їхня матір Соломонія та наставник Єлеазар жили у II столітті до Різдва Христового – за часів правління жорстокого сирійського царя Антіоха. Залякуваннями і гоніннями він намагався змусити євреїв відступитися від приписів Божого Закону. Проте жодні прояви земної влади чи застосування сили не могли змусити праведників поклонятися язичницьким ідолам і зрадити Істину. Через це брати були страчені разом зі своїм наставником Єлеазаром, а серце їхньої матері зупинилося під час молитви над їхніми тілами. Святі мученики отримали ім’я Маккавеєвих, що у перекладі з арамейської означає "молот". Це слово лише фонетично подібне до українського "Маковія", або "віяти мак".

Натомість традиція освячення маку з’явилася на українських землях через те, що він дозрівав саме у серпні – в пору родючості та жнив. Бажаючи висловити свою вдячність Богові за ці земні дари, люди почали приносити на освячення перші плоди, а з ними запашні трави, квіти, мед і мак. Церква не засуджує цю традицію, яка нагадує нам про обов’язок бути вдячними Богові за всі дари, які зростила земля нам на благо, але наголошує, що зцілює та освячує нас лише благодать Божа, за щирістю нашої віри та по молитві. Берімо у цьому приклад зі святих мучеників Маккавеєвих і пам’ятаймо, що сила може лише підкорювати, а віра стає джерелом боротьби та безстрашності.

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