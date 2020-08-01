Праздничные и выходные дни в августе 2020

В отличии от небольшого количества выходных дней в июле, в августе этого года украинцы будут отдыхать 11 дней, в том числе и на День независимости Украины. Українські новини расскажут, в какие дни украинцы получат выходные в августе. Работать в августе 2020 года украинцы будут 20 дней из 31 календарного. Предпраздничных укороченных дней в этом месяце не будет. Зато в конце месяца страна будет отмечать 29-ю годовщину независимости. 24 августа 1991 года был провозглашен Акт независимости Украины. В этом году 24 августа выпадает на понедельник. Таким образом, украинцев ожидает 3 дня выходных подряд – традиционные суббота и воскресенье (22 и 23 августа), к которым прибавляется выходной на День независимости в понедельник. Накануне Дня независимости, украинцы также будут отмечать День государственного флага – в воскресенье 23 августа. Выходными днями в августе будут следующие числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30. Как сообщали Українські новини, ко Дню государственного флага в Киеве устанавливают 90-метровый флагшток. Также стало известно, что мероприятия ко Дню независимости будут проходить с учетом карантинных мер.