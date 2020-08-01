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01 августа 2020, суббота, 08:00 38
Общество 2020-08-01T08:00:01+03:00
Українські Новини
Праздничные и выходные дни в августе 2020

Праздничные и выходные дни в августе 2020

Александр Савич
Праздники, День независимости Украины, День флага Украины, Выходные дни-2020
Календарь. Фото: pixabay
Календарь. Фото: pixabay

В отличии от небольшого количества выходных дней в июле, в августе этого года украинцы будут отдыхать 11 дней, в том числе и на День независимости Украины. Українські новини расскажут, в какие дни украинцы получат выходные в августе.

Работать в августе 2020 года украинцы будут 20 дней из 31 календарного. Предпраздничных укороченных дней в этом месяце не будет.

Зато в конце месяца страна будет отмечать 29-ю годовщину независимости. 24 августа 1991 года был провозглашен Акт независимости Украины. В этом году 24 августа выпадает на понедельник.

Таким образом, украинцев ожидает 3 дня выходных подряд – традиционные суббота и воскресенье (22 и 23 августа), к которым прибавляется выходной на День независимости в понедельник.

Накануне Дня независимости, украинцы также будут отмечать День государственного флага – в воскресенье 23 августа.

Выходными днями в августе будут следующие числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30.

Как сообщали Українські новини, ко Дню государственного флага в Киеве устанавливают 90-метровый флагшток.

Также стало известно, что мероприятия ко Дню независимости будут проходить с учетом карантинных мер.

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