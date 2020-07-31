Медовый Спас: история, традиции и приметы праздника

В августе православные и греко-католики отмечают один из важнейших праздников в христианской традиции, Медовый Спас, он же Маковей- первый из трех Спасов. В 2020-м он будет отмечаться 14-го августа, и в тот же день начинается Успенский пост. Считается, что именно к этой дате мед в ульях созревает до полной готовности и готов к сбору.

История праздника.

Существует несколько версий возникновения праздника. Слово "Спас" могло произойти от "спасаться", созвучного слову "запасаться". Это означало сбор на зиму меда, яблок и орехов в дни Медового, Яблочного и Орехового Спасов. Иная версия происхождения названия - от имени Иисуса Христа Спасителя. Согласно легенде, в древние времена в городе Константинополе (ныне Стамбул) удалось победить эпидемию, освятив местные водоемы частичкой креста, на котором был распят Иисус. Потому Медовый Спас называют еще Мокрым Спасом или Спасом на воде. Третья версия проиходит - от слова "спасы" - древние славяне так называли первые две недели августа. Именуют Медовый Спас и Макавеем – в честь мучеников Маккавеев, 14 августа - день их памяти. Семеро братьев - Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл отказались поклоняться языческим богам, и были казнены сирийским царем Антиохом Эпифаном в 166 году до н. э. С тех пор в этот день принято почитать семью мучеников.

Медовый спас. Фото: pixaby

Традиции.

Поскольку вместе с Медовым Спасом начинается Успенский пост (с 14 по 27 августа), на Маковей существуют определенные правила то и правила. Меню состоит из постного печенья с медом. Мясо, жирная еда и алкоголь не позволяются. Мед можно было употреблять в пищу только после освящения его в церкви. Не положено в этот день было шумно праздновать, громко разговаривать. 14 августа принято было купаться в ближайший водоем, чтобы очиститься от грехов и болезней. Но уже на следующий день водные процедуры прекращались: древние славяне опасались простудиться. Работать в поле и по хозяйству также не позволялось, все ходили в гости и поздравляли друг друга. В Медовый Спас собирали также и мак, из него готовили праздничные угощения, и обереги от порчи.

Медовый спас. Фото: dailyhoro.ru

Приметы.

В народе существует много примет, связанных с Медовым Спасом или Маковеем. Большинство связаны с посевами и урожаем, а также с погодой на осень и зиму.

До Маковея нельзя сеять озимые, а то не будет урожая.



С Первого Спаса нужно копить запасы на зиму.



Первые стаи птиц начинают отлетать в теплые края.



Если в этот день идет дождь - будет мало пожаров.



После Медового Спаса пчелы не носят мед.



Какая погода на Маковея, такая будет и на Третий Спас - Ореховый (29 августа).



Освященным в церкви маком посыпают порог и углы дома, чтобы защититься от сглаза и нечистой силы.



Освященный на Маковея мед, по поверьям, имеет целебную силу, его хранят возле икон и при надобности дают больным.

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