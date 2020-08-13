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  • В минские офисы "Яндекса" и Uber ворвались вооруженные люди
13 августа 2020, четверг, 14:48 770
Мир 2020-08-13T15:45:02+03:00
Українські Новини
В минские офисы "Яндекса" и Uber ворвались вооруженные люди

В минские офисы "Яндекса" и Uber ворвались вооруженные люди

Валерия Драгомирова
Беларусь, Минск, Яндекс, Uber
Яндекс. Фото: blogspot.com
Яндекс. Фото: blogspot.com

В офисы компании "Яндекс" в Минске, где несколько дней проходят акции протеста из-за президентских выборов, ворвались вооруженные люди в черной одежде. А в минском офисе Uber проходят обыски.

Так, в "Яндексе" подтвердили информацию, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске, они заблокированы. В компании сообщают, что детали происшествия выясняются, пишет РИА Новости.

О том, что в офисе сервиса такси Uber в Минске проходят обыски, сообщает Еврорадио.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

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