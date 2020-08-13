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  • У Мінську в офіси Uber і "Яндекса" увірвалися озброєні люди
13 серпня 2020, четвер, 14:48 7
Світ 2020-08-13T15:45:02+03:00
Українські Новини
У Мінську в офіси Uber і "Яндекса" увірвалися озброєні люди

У Мінську в офіси Uber і "Яндекса" увірвалися озброєні люди

Валерия Драгомирова
Яндекс, Uber, Мінськ, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Яндекс. Фото: blogspot.com
Яндекс. Фото: blogspot.com

В Мінську (Білорусь), де кілька днів проходять акції протесту через президентських виборів, в офіси компанії "Яндекс" увірвалися озброєні люди в чорному одязі, кріс того в білоруському офісі Uber проходять обшуки.

Так, в "Яндексі" підтвердили інформацію, що невідомі люди в чорному одязі зі зброєю прийшли в мінські офіси, вони заблоковані. У компанії повідомляють, що деталі події з'ясовуються, пише РІА Новини .

Про те, що в офісі сервісу таксі Uber в Мінську проходять обшуки, повідомляє Єврорадіо.

Як повідомляли Українські Новини, в Білорусі під час протестів був побитий український фотокореспондент, який вже виписаний з лікарні, а також затримані 9 громадян України, які вже відпущені.

Президент Володимир Зеленський  просить українців утриматися від поїздок до Білорусі  до стабілізації ситуації.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

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