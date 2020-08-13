У Мінську в офіси Uber і "Яндекса" увірвалися озброєні люди

В Мінську (Білорусь), де кілька днів проходять акції протесту через президентських виборів , в офіси компанії "Яндекс" увірвалися озброєні люди в чорному одязі, кріс того в білоруському офісі Uber проходять обшуки.

Так, в "Яндексі" підтвердили інформацію, що невідомі люди в чорному одязі зі зброєю прийшли в мінські офіси, вони заблоковані. У компанії повідомляють, що деталі події з'ясовуються, пише РІА Новини .

Про те, що в офісі сервісу таксі Uber в Мінську проходять обшуки, повідомляє Єврорадіо.

Як повідомляли Українські Новини, в Білорусі під час протестів був побитий український фотокореспондент, який вже виписаний з лікарні, а також затримані 9 громадян України, які вже відпущені.

Президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації.



9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.