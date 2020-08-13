Полиция до сих пор не знает, почему загорелся дом главы ЦПК Шабунина

Полиция до сих пор не установила причину пожара в доме главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Причины (пожара) еще неизвестны", - сообщило ведомство.

По информации полиции, на данный момент причины устанавливаются.

"Все в процессе", - добавили в правоохранительном органе.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призывает правоохранителей найти и наказать виновных в поджоге дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Специалисты не обнаружили на месте пожара в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина остатков взрывчатых предметов.

23 июля Шабунин заявил о поджоге его дома. В результате пожара сгорело 70 кв. м крыши. Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома главы Центра противодействия коррупции Виталий Шабунина.

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин указал в декларации, что одолжил полмиллиона гривен на дом у собственной тещи-пенсионерки.

Основатель ЦПК Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения.