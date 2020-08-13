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13 августа 2020, четверг, 12:49 3577
Силовые структуры 2020-08-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
Полиция до сих пор не знает, почему загорелся дом главы ЦПК Шабунина

Полиция до сих пор не знает, почему загорелся дом главы ЦПК Шабунина

Кира Молчанова
Пожар, Полиция, Виталий Шабунин, цпк, Пожар в доме
Возгорание дома Шабунина Фото: Нацполиция
Возгорание дома Шабунина Фото: Нацполиция

Полиция до сих пор не установила причину пожара в доме главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Причины (пожара) еще неизвестны", - сообщило ведомство.

По информации полиции, на данный момент причины устанавливаются.

"Все в процессе", - добавили в правоохранительном органе.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призывает правоохранителей найти и наказать виновных в поджоге дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Специалисты не обнаружили на месте пожара в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина остатков взрывчатых предметов.

23 июля Шабунин заявил о поджоге его дома. В результате пожара сгорело 70 кв. м крыши. Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома главы Центра противодействия коррупции Виталий Шабунина.

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин указал в декларации, что одолжил полмиллиона гривен на дом у собственной тещи-пенсионерки.

Основатель ЦПК Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения.

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