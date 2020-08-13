Рассмотрение дела тещи Притулы о наезде на женщину с ребенком может начаться в сентябре

Дарницкий районный суд Киева может в сентябре начать рассмотрение дела в отношении Лилии Сопельник, тещи шоумена Сергея Притулы, который решил побороться за кресло киевского мэра, о наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщили в суде.

"Судьи в отпусках, много дел на сентябрь назначают", - сказал собеседник.

По его словам, такая ситуация на данный момент во всех судах.

Адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов сообщил Українським Новинам, что по состоянию на 11 августа дело не было назначено к рассмотрению.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком.

Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием Лилии Сопельник.

Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в наезде на автомобиле на 2 человек в Киеве.