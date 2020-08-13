Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні

Дарницький районний суд Києва може почати розгляд справи щодо тещі кандидата в мери Києва Сергія Притули В вересніпочати розгляд справи щодоЛілії Сопельник про наїзд на автомобілі в серпні 2019 року на 2 чоловік в Києві.

Про це Українським Новинам повідомили в суді.

"Судді у відпустках, багато справ на вересень призначають", - сказав співрозмовник.

За його словами, така ситуація на сьогодін у всіх судах.

Адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов повідомив Українським Новинам, що станом на 11 серпня справу не було призначено до розгляду.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2019 року 59-річна Сопельник за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком .

Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Раніше Сергій Притула прокоментував ДТП за участю Лілії Сопельник.

Прокуратура передала до суду звинувачення проти тещі телеведучого Притули в наїзді на автомобілі на 2 людей в Києві.