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13 серпня 2020, четвер, 13:15 8
Судова влада 2020-08-13T15:00:03+03:00
Українські Новини
Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні

Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні

Надежда Комендантова
ДТП, Суд, Лілія Сопельник

В вересні Дарницький районний суд Києва може почати розгляд справи щодо тещі кандидата в мери Києва Сергія Притули Лілії Сопельник про наїзд на автомобілі в серпні 2019 року на 2 чоловік в Києві.

Про це Українським Новинам повідомили в суді.

"Судді у відпустках, багато справ на вересень призначають", - сказав співрозмовник.

За його словами, така ситуація на сьогодін у всіх судах.

Адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов повідомив Українським Новинам, що станом на 11 серпня справу не було призначено до розгляду.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2019 року 59-річна  Сопельник за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком .

Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Раніше  Сергій Притула прокоментував ДТП  за участю Лілії Сопельник.

Прокуратура передала до суду звинувачення проти тещі телеведучого Притули в наїзді на автомобілі на 2 людей в Києві.

 

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