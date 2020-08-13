Список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42

Вслед за информацией об изменении Турцией правил въезда туристов , стало известно, что количество стран, в которые открыт въезд украинцам, увеличилось на 4 страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

На прошлой неделе таких стран было 38, а за неделю их количество увеличилось до 42.

"Добавилась Армения. Туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. Остальные три направления, откровенно говоря, мало популярные среди украинцев – Буркина-Фасо, Того и Чад", – сказал Кулеба.

Ранее для путешествий граждан Украины открылись такие популярные направления: Турция, Египет, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Словения, Беларусь, Великобритания, Ирландия, США, Мексика и Корея.

Также для украинцев открыты: Мальдивские острова, Сейшельские острова, Коморские острова, Багамские острова, Ямайка, Пуэрто-Рико, Эквадор, Антигуа и Барбуда, Танзания, Бурунди, Замбия, Кения, Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Ливан, Афганистан, Ирак, Иран, Пакистан и Камбоджа.

Карта "зеленых" стран для граждан Украины. Скриншот: tripadvisor.mfa.gov.ua

Актуальная интерактивная карта находится на сайте МИДа.

Правила посещения этих стран разные: в некоторые разрешен безвизовый въезд, а в некоторые необходима виза, ряд из них не требуют соблюдения особых условий, остальные обязывают к тестированию на коронавирус или прохождению карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Европейский Союз решил пока не открывать границы для туристов из Украины.

Также украинцы могут поехать в 19 стран без теста на коронавирус и прохождения карантина.