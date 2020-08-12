За три дня протестов в Беларуси задержали 6 тысяч человек

За третью ночь масштабных протестов в Беларуси из-за несогласия с результатами выборов, власти задержали более 1000 человек, таким образом, общее количество задержанных выросло до 6 тысяч. Об говорится в сообщении пресс-службы МВД Беларуси.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Министерства здравоохранения, за помощью обратился 51 гражданин", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что травмы различной степени тяжести получили 14 силовиков, некоторые из них госпитализированы.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек.

В понедельник МВД сообщало о 3000 задержанных.

Кроме того, в МИД Украины сообщили, что о том, что на протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент, которого вскоре выписали, а хадержанных милицией украинцев освободили.

В ходе столкновений с правоохранителями сотни людей были задержаны, есть раненные и погибший.