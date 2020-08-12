подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • За три дня протестов в Беларуси задержали 6 тысяч человек
12 августа 2020, среда, 15:04 24
Мир 2020-08-12T15:30:02+03:00
Українські Новини
За три дня протестов в Беларуси задержали 6 тысяч человек

За три дня протестов в Беларуси задержали 6 тысяч человек

Елизавета Кесельман
Беларусь, Протесты, митинги в Беларуси, Задержания протестующих
Оппозиционные протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва
Оппозиционные протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва

За третью ночь масштабных протестов в Беларуси из-за несогласия с результатами выборов, власти задержали более 1000 человек, таким образом, общее количество задержанных выросло до 6 тысяч. Об говорится в сообщении пресс-службы МВД Беларуси.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Министерства здравоохранения, за помощью обратился 51 гражданин", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что травмы различной степени тяжести получили 14 силовиков, некоторые из них госпитализированы.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек. 

В понедельник МВД сообщало о 3000 задержанных. 

Кроме того, в МИД Украины сообщили, что о том, что на протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент, которого вскоре выписали, а хадержанных милицией украинцев освободили. 

В ходе столкновений с правоохранителями сотни людей были задержаны, есть раненные и погибший.

 

Больше новостей о: Беларусь Протесты митинги в Беларуси Задержания протестующих

Члены правления НБУ в июне получили гигантские отпускные
Количество новый случаев COVID-19 в Киевской области увеличилось в 1,6 раз
Новости
Офис Генпрокурора отправил запрос в Генпрокуратуру Беларуси о выдаче боевиков Вагнера 15:23
Апелляционный суд подтвердил незаконность давления на "Эконию" 15:20
За три дня протестов в Беларуси задержали 6 тысяч человек 15:04
Эксперт оценил шансы Притулы на выборах: Станет мэром, когда Вакарчук станет президентом 15:02
Ostchem Retail заключил соглашение с 6 банками о целевом кредитовании аграриев 15:01
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию 06:36
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
"Одесса - не Бейрут!". В порту Южный митинговали против хранения почти 10 тыс. тонн селитры под открытым небом 15:40
В ЦИК рассказали, когда стартует избирательная кампания и когда ждать результатов местных выборов 21:46
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
больше новостей
На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok