подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 августа 2020, воскресенье, 06:00 74
Экономика 2020-08-09T06:00:01+03:00
Українські Новини
Как падение ВВП скажется на курсе доллара. Эксперт дал прогноз

Как падение ВВП скажется на курсе доллара. Эксперт дал прогноз

Анна Рудык
Курс валют, курс доллара, прогноз курса валют, Национальный банк повысил официальный курс гривны, прогноз курса доллара, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2, 35 коп. до 27, 6793 UAH/USD. Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

Курс доллара после небольшого падения в пятницу, в ближайшее время будет оставаться в диапазоне 27,65-27,85 гривни за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии "Сегодня".

Так, сообщается, что доллар после снижения в официальных курсах НБУ 7 августа на межбанковском валютном рынке Украины удерживается в диапазоне 27,65-27,85 гривни.

По словам Шевчишина, курс остался в этом коридоре, несмотря на сообщение о том, что ВВП Украины упал на 6,5% в первом полугодии 2020 года.

"Негативом для рынка выступают рекордные показатели заражений и смертности от COVID-19. Давление на гривню продолжают оказывать и нерезиденты, закрывающие свои позиции в гривневых гособлигациях. С учетом погашения 16 млрд гривен на этой неделе, вероятно, ликвидность надавит на курс", – добавил эксперт.

Впрочем, по его словам, резких колебаний курса пока что ожидать не следует.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться в сформированном диапазоне 27,65-27,85 гривны за доллар. Спрос будет исходить со стороны нерезидентов, НБУ попытается сдержать колебания на рынке", – спрогнозировал Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

А в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 августа на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара прогноз курса валют Национальный банк повысил официальный курс гривны прогноз курса доллара устанавливаемый им на 7-9 августа на 2 35 коп. до 27 6793 UAH/USD. Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Доллар и евро перед выходными снова упали. Курс ва...
Доллар подорожал. Официальный курс валют на пятниц...
Гривна продолжает расти в цене. Курс нацвалюты на ...
Каким будет курс доллара в августе. Эксперты дали ...
Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется 1 сентября. Как будут учиться дети из "красных" зон
В ЦИК назначили первые "новые" выборы в Украине 25 октября
Новости
Как падение ВВП скажется на курсе доллара. Эксперт дал прогноз 06:00
Из-за жары и засухи в мире снизился урожай цитрусовых 06:00
Евросоюз сократил список стран, из которых разрешен въезд 23:12
В курортной Затоке запретили купаться 22:42
Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе 22:10
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Пенсии у украинцев забирать не будут: ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров 05:30 Инфографика
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
больше новостей
США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу, - заступник голови наглядової ради ПриватБанку Шевальов 22:00
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко 12:54
больше новостей
Кабмин закрыл до конца лета въезд и выезд из Крыма
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok