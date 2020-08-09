Как падение ВВП скажется на курсе доллара. Эксперт дал прогноз

Курс доллара после небольшого падения в пятницу, в ближайшее время будет оставаться в диапазоне 27,65-27,85 гривни за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии "Сегодня".

Так, сообщается, что доллар после снижения в официальных курсах НБУ 7 августа на межбанковском валютном рынке Украины удерживается в диапазоне 27,65-27,85 гривни.

По словам Шевчишина, курс остался в этом коридоре, несмотря на сообщение о том, что ВВП Украины упал на 6,5% в первом полугодии 2020 года.

"Негативом для рынка выступают рекордные показатели заражений и смертности от COVID-19. Давление на гривню продолжают оказывать и нерезиденты, закрывающие свои позиции в гривневых гособлигациях. С учетом погашения 16 млрд гривен на этой неделе, вероятно, ликвидность надавит на курс", – добавил эксперт.

Впрочем, по его словам, резких колебаний курса пока что ожидать не следует.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться в сформированном диапазоне 27,65-27,85 гривны за доллар. Спрос будет исходить со стороны нерезидентов, НБУ попытается сдержать колебания на рынке", – спрогнозировал Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

А в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 августа на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.